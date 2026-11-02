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НовостиВ мире2 ноября 2026 18:33

В Болгарии пограничники взяли под охрану контейнер с рождественскими игрушками

Пограничники в Болгарии изучают найденный у берегов страны контейнер неизвестного происхождения с рождественскими украшениями
Мария МАМАЕВА
Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Болгарии пограничники взяли под охрану застрявший в скалах у берегов страны контейнер, в котором находились рождественские украшения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Болгарии.

«Управление пограничной полиции приняло меры по охране и обеспечению безопасности территории вокруг контейнера», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, контейнер был обнаружен в районе города Царево в Бургасской области в понедельник, 2 ноября. Содержимое груза было обозначено как рождественские игрушки, однако происхождение контейнера остается неясным. В район также направлены эксперты для отбора проб морской воды в связи с произошедшим.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии у трансформаторной подстанции обнаружили подозрительный предмет, похожий на пусковое устройство. При этом нападения на объект зафиксировано не было.