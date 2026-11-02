Полиция раскрыла мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства работницы такси в Дагестане стала ревность бывшего мужа Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мотивом для убийства 34-летней работницы такси из Махачкалы стала ревность бывшего мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

«Мотивом убийства стала ревность. Она вышла замуж, бывший муж с этим не смирился и с другом спланировал убийство», - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, экс-супруг спланировал убийство женщины вместе со своим другом. Утверждается, что мужчина задушил бывшую жену в ее машине, а затем переместил тело в другой автомобиль.

Ранее KP.RU сообщал, что в Дагестане задержали двух человек по подозрению в причастности к исчезновению 34-летней таксистки из Махачкалы. Женщина пропала 30 октября, уехав на заказ и не вернувшись. Следственный комитет продолжает расследование дела.