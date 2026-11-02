Лавров прибыл в Минск на конференцию по евразийской безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 ноября, в понедельник, прибыл в Минск во главе российской делегации для участия в IV Международной конференции по евразийской безопасности.

На пленарной сессии глава российского МИД представит оценки военно-политической ситуации в Евразии. Одной из центральных тем форума станет разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Переговорный процесс по подготовке документа в сентябре запустили Россия, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мьянма и Таджикистан.

Конференция пройдет в Минске 3-4 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 600 делегатов из 50 стран.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров выступил на конференции по безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Министр заявил о необходимости совместного ответа на попытки НАТО расширить влияние в Евразии и предупредил об угрозах, исходящих из Афганистана.