Польша проводит спецоперацию у границы с РФ из-за якобы угрозы диверсий Фото: REUTERS.

Польша начала проведение спецоперации на границе с Россией из-за якобы угрозы диверсий. Об этом заявил главный комендант полиции республики Марек Боронь.

«В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводстве», - сообщил он журналистам.

В спецоперации на границе с Калининградской областью принимают участие силовики в сотрудничестве с представителями ВС Польши, пограничниками и спецслужбами. Как заявил Боронь, принятые властями меры носят превентивный характер на фоне якобы возникших рисков в регионе. При этом никаких доказательств угрозы диверсий он не привел.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у России намерений воевать с Европой и странами НАТО. При этом глава государства сделал важное предостережение о возможной конфронтации.