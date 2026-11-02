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НовостиПолитика2 ноября 2026 19:07

Президент вручит премии за вклад в укрепление единства народов России

Церемония вручения президентских премий и государственных наград состоится в День народного единства
Анна АДАМАЙТЕС
Президент вручит премии за вклад в укрепление единства народов России

Президент вручит премии за вклад в укрепление единства народов России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 ноября проведет в Московском Кремле церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

В документе указано, что церемония состоится в День народного единства. За подготовку и проведение торжественного мероприятия отвечает администрация президента РФ , управление делами президента РФ и Федеральная служба охраны Российской Федерации.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин назвал межнациональное единство основой суверенитета России. Президент призвал беречь общественное и национальное единство, общие ценности и устои страны.