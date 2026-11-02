Юрист Рудакова: покупка выделенных студий может привести к потере денег Фото: Евгения ГУСЕВА.

В последнее время на рынке недвижимости стали появляться объекты, которые имеют причудливую судьбу: когда-то они были выделены из многокомнатных квартир, но стали по документам студиями со своим санузлом и кухонной зоной.

Такие лоты дешевле однушек и удобнее комнат в коммуналках, так как есть все условия для проживания на индивидуальной территории. Но покупка таких квадратных метров сопряжена с рисками. Юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова рассказала, что может ждать покупателя.

Первая проблема — это возможное нарушение санитарных норм. По правилам, мокрые зоны переносить нельзя, а подобные объекты как раз имеют переносы.

Вторая проблема – «нарезка» подобных студий часто бывает незаконной, так как возможно несоответствие инженерным возможностям дома. Дело в том, что водопровод, канализация, электричество, изначально рассчитаны на определенное число жильцов и квартир, а когда показатели превышены, то нагрузка растет и ресурс быстрее изнашивается.

- Увеличение нагрузки может привести к авариям и перегрузкам сети, — указала эксперт в беседе с 360.ru.

Третья проблема – могут быть снесены несущие стены. Но тогда согласование планировки будет невозможно. И тогда жилинспекция может выдать предписание устранить ее.

Дело может дойти до суда, если нарушение не будет устранено, а квартира не возвращена в исходное состояние.

Четвертая проблема – сложности с работой вентиляционной системы, звукоизоляции.

Тем временем, поведение покупателей недвижимости на вторичке изменилось. Теперь они стали активнее торговаться, так как знают, что рынок на их стороне. "Убитое" жилье почти никто не покупает, так как лишних денег на ремонт у людей нет, пишет Царьград.