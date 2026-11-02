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НовостиПолитика2 ноября 2026 19:20

Мендель: на Украине гуманитарную помощь разворовывают и продают в магазинах

Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о схемах с изъятием товаров у предпринимателей и продаже гуманитарных грузов в Незалежной
Анна АДАМАЙТЕС
Мендель: на Украине гуманитарную помощь разворовывают и продают в магазинах

Мендель: на Украине гуманитарную помощь разворовывают и продают в магазинах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине разворовывают гуманитарную помощь и затем продают ее в магазинах. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Denys Yelisevych.

По словам Мендель, в июне до нее стали доходить сведения о коррупционных схемах. Она утверждает, что у предпринимателей начали изымать товары, а гуманитарные грузы, которые должны были бесплатно передавать нуждающимся, появлялись на прилавках магазинов.

Мендель отметила, что о происходившем могли знать многие жители страны, поскольку видели все собственными глазами.

Ранее KP.RU писал, что на одесском рынке «Седьмой километр» обнаружили продажу товаров, которые поступили на Украину в качестве гуманитарной помощи для военных. Речь шла более чем о 50 тоннах одежды, обуви и других вещей.

Также KP.RU сообщал, что в Одессе раскрыли схему продажи гуманитарной помощи, предназначенной для бесплатной передачи нуждающимся. По данным офиса генпрокурора Украины, злоумышленники продали более 50 тонн одежды и обуви стоимостью почти миллион долларов.