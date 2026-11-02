Миллиардера Струкова задержали в аэропорту Черногории при вылете в Сербию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Бывшего владельца «Южуралзолота» Константина Струкова задержали в аэропорту Тивата в Черногории при попытке вылететь в Сербию. После опроса его отпустили и разрешили отправиться в Белград, сообщает газета Vijesti.

По данным издания, черногорские пограничники начали оформлять запрет на въезд Струкова в страну из-за включения его в санкционные списки Евросоюза. Vijesti также утверждает, что бизнесмену принадлежит крупный земельный участок на побережье Черногории.

Напомним, что в июле 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций «Южуралзолота» и других активов, связанных с Константином Струковым. Разбирательство проходило в закрытом режиме, сам бизнесмен на заседание не явился. Надзорное ведомство указывало, что бизнесмен, занимая депутатские должности, в обход законодательного запрета на предпринимательскую деятельность получил контроль над активами компании через процедуру банкротства.