КСИР: Иран ударит по американским базам в Европе в случае атак со стороны США Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Ирана нанесут удары по американским военным базам на территории Европы, если Соединенные Штаты примут решение о новых атаках против Тегерана. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Ранее в КСИР сообщили о новых инцидентах с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе. По данным иранских военных, корабли пытались пройти по запрещенным маршрутам в акватории. Один из танкеров находился в восточной части пролива, а второй в западной части Ормуза.

Как сообщил KP.RU, силы противовоздушной обороны КСИР ранее сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в небе над Ормузским проливом. Согласно заявлению Tasnim, иранская система ПВО перехватила дрон во время его патрулирования в акватории.