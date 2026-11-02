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НовостиВ мире2 ноября 2026 19:38

КСИР: Иран ударит по американским базам в Европе в случае атак со стороны США

Иран предупредил США об ответных мерах в случае новых атак
Мария МАМАЕВА
КСИР: Иран ударит по американским базам в Европе в случае атак со стороны США

КСИР: Иран ударит по американским базам в Европе в случае атак со стороны США

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Ирана нанесут удары по американским военным базам на территории Европы, если Соединенные Штаты примут решение о новых атаках против Тегерана. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Ранее в КСИР сообщили о новых инцидентах с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе. По данным иранских военных, корабли пытались пройти по запрещенным маршрутам в акватории. Один из танкеров находился в восточной части пролива, а второй в западной части Ормуза.

Как сообщил KP.RU, силы противовоздушной обороны КСИР ранее сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в небе над Ормузским проливом. Согласно заявлению Tasnim, иранская система ПВО перехватила дрон во время его патрулирования в акватории.