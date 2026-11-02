Мощный взрыв произошел на НПЗ в Индии Фото: REUTERS.

Мощный взрыв произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Индии в ночь со 2 на 3 ноября. Об этом сообщает издание India Today.

Уточняется, что инцидент случился на объекте в индийском городе Вишакхапатнам, расположенном на востоке страны. На опубликованном в Сети видео показано, как огонь поднимается вверх над заводом вместе с густым черным дымом. Также слышны звуки машин спецслужб, прибывающих на место.

Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Индии

Причины взрыва пока что неизвестны. По предварительным данным, сообщений о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее KP.RU сообщал, что мощный взрыв произошел на заводе по производству боеприпасов в районе Эль-Фарге города Гранада в Испании. В результате инцидента пострадали три работника предприятия.