Один человек погиб и восемь пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР Фото: Дмитрий Ахмадуллин.

Один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Киевский режим продолжает террор против мирных жителей республики. <...> По предварительным данным, погиб один человек, еще 8 пострадали», - написал он в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на участке дороги Родаково – Желтое Славяносербского муниципального округа. ВСУ целенаправленно атаковали рейсовый автобус «Луганск – Зимогорье». Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь, на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в ЛНР. Как заявил Пасечник, удары пришлись, в том числе, на здание крупного интернет-провайдера «Лугаком».