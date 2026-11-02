Во Франции высмеяли обвинения в "российском вмешательстве" с помощью ИИ Фото: REUTERS.

Созданный с помощью искусственного интеллекта музыкальный клип, высмеивающий идею "российского вмешательства" во внутренние дела Франции, стал вирусным в местных социальных сетях.

Видео опубликовала ИИ-группа BB Burnes, пародирующая известный французский поп-рок-коллектив BB Brunes. Ролик появился в сети на прошлой неделе и собрал сотни тысяч просмотров.

В клипе под названием "Российское вмешательство" показаны известные французские политики, в том числе президент Эммануэль Макрон с супругой и глава МИД Жан-Ноэль Барро. Главным героем стал бывший министр образования Габриэль Атталь.

По сюжету Атталь опаздывает на автобус, коллеги не сообщают ему о переносе совещания, на обед достается невкусный сэндвич, а дома не работает телевизор. Все эти неприятности авторы ролика в шутку связывают с "российским вмешательством".

Ранее официальный представитель МИД Мария Захаров назвала ноту посольства Франции, направленную России с требованием не вмешиваться во внутренние дела страны, абсурдной. Она подчеркнула, что Парижу следовало бы ознакомиться с внешнеполитической позицией Москвы.