Собянин: силы ПВО сбили 18 беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО сбили 18 беспилотников на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны отражают попытку атаки киевского режима на Москву. На подлете к столице ликвидировано 18 дронов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Уничтожены 10 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в мессенджере Max.

Собянин ранее информировал о восьми сбитых украинских беспилотниках. На этом фоне в аэропортах Домодедово и Внуково введены временные ограничения. Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию.