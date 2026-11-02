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НовостиПолитика2 ноября 2026 20:32

Собянин: силы ПВО сбили 18 беспилотников на подлете к Москве

Аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
Мария ПАНЮТИНА
Силы ПВО сбили 18 беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО сбили 18 беспилотников на подлете к Москве

Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны отражают попытку атаки киевского режима на Москву. На подлете к столице ликвидировано 18 дронов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Уничтожены 10 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в мессенджере Max.

Собянин ранее информировал о восьми сбитых украинских беспилотниках. На этом фоне в аэропортах Домодедово и Внуково введены временные ограничения. Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию.