Украина за январь — сентябрь 2026 года недополучила 551 млн долларов из-за сокращения экспорта черных и цветных металлов, а также изделий из них. Фото: REUTERS.

Украина за январь — сентябрь 2026 года недополучила 551 млн долларов из-за сокращения экспорта черных и цветных металлов, а также изделий из них. Об этом свидетельствуют документы Национального банка Украины, которые изучило РИА Новости.

Согласно данным регулятора, за девять месяцев экспорт металлов и продукции из них составил 2,868 млрд долларов. За аналогичный период 2025 года показатель достигал 3,419 млрд долларов. Таким образом, экспортная выручка за год сократилась примерно на 16%.

В конце сентября глава офиса исполнительного директора украинской металлургической компании «Метинвест» Александр Водовиз заявил Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что украинская металлургическая промышленность фактически лишилась прежних возможностей, а также сократились доходы от экспорта ряда других товаров. По словам российского лидера, это произошло на фоне ударов по объектам, имеющим значение для украинской экономики.

Напомним, ранее KP.RU писал о кризисе украинской металлургической промышленности. Крупнейшие сталелитейные предприятия страны остановили работу, что лишило Украину одного из важных источников экспортной выручки.