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НовостиПолитика2 ноября 2026 20:52

ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты десятки дронов, аэропорты ввели ограничения

Собянин сообщил о ликвидации уже 28 беспилотников, летевших на Москву
Мария ПАНЮТИНА
Собянин сообщил о ликвидации 28 беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил о ликвидации 28 беспилотников, летевших на Москву

Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны уничтожили уже 28 беспилотников киевского режима, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Десять беспилотников уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Напомним, что уже было сбито 18 украинских дронов. На фоне произошедшего в аэропортах Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на использование воздушного пространства.

Аэропорты Жуковский и Шереметьево продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали населенные пункты в четырех муниципалитетах Белгородской области. В результате удара дрона по грузовому автомобилю в селе Солоти мужчина получил слепое осколочное ранение ягодичной области.