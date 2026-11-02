Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер стал главным выгодоприобретателем конфликта на Украине. Фото: REUTERS.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер стал главным выгодоприобретателем конфликта на Украине. Об этом она рассказала в интервью украинскому блогеру Денису Елисевичу, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам Мендель, она получила информацию от нескольких источников о том, что Зеленский отказался от ряда соглашений, которые могли привести к урегулированию конфликта.

Экс-пресс-секретарь отметила, что украинский политик, прежде выступавший в образе сторонника демократии, теперь, по ее оценке, стал главным выгодоприобретателем крупнейшего вооруженного противостояния в Европе.

Мендель также заявила, что Украина превратилась в страну с диктатурой Зеленского. Она призвала главу государства отправиться в Москву для переговоров об урегулировании.

Ранее KP.RU сообщал, что Мендель утверждала, что с 2022 года Зеленский отказался как минимум от пяти вариантов мирного соглашения с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта.