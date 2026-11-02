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НовостиВ мире2 ноября 2026 21:26

"Прямой ответ": на Украине предложили разместить ядерное оружие у границ России

Экс-глава МИД Украины Огрызко призвал европейцев разместить ЯО у границ России
Мария ПАНЮТИНА
Огрызко призвал европейцев разместить ЯО у границ России

Огрызко призвал европейцев разместить ЯО у границ России

Фото: REUTERS.

Британии и Франции следует рассмотреть возможность размещения своего ядерного оружия вблизи российских границ. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Государственный деятель утверждает, что размещение российского ЯО на территории Белоруссии должно стать поводом для аналогичных действий со стороны стран ЕС.

"Почему бы нашим французским или британским коллегам не разместить в Польше свои ядерные силы? Это прямой и понятный ответ", - сказал он в эфире "24 канала".

Огрызко также считает, что атомные подводные лодки Великобритании и Франции могли бы находиться в непосредственной близости от российских границ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что странам Европы не стоит ставить свое ядерное оружие вблизи российских границ, это не принесет им никакой безопасности. Он предупредил, что такие шаги всегда ведут к серьезным последствиям.