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НовостиОбщество2 ноября 2026 22:23

В ОП предложили ввести дополнительные занятия для школьников: дети смогут восполнить пробелы в знаниях

ОП: Нужно ввести занятия для детей, которые хотят наверстать программу
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил организовать в школах дополнительные занятия для учеников, которые хотят наверстать упущенную программу. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил организовать в школах дополнительные занятия для учеников, которые хотят наверстать упущенную программу. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Фото: REUTERS.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил организовать в школах дополнительные занятия для учеников, которые хотят наверстать упущенную программу.

«Нужно вводить дополнительные занятия для детей, которые имеют желание наверстать программу», — заявил он РИА Новости.

По словам Гриба, такие уроки можно проводить во время осенних и зимних каникул, а также по выходным. При этом посещение занятий должно быть добровольным. Замглавы ОП также подчеркнул, что учителям необходимо доплачивать за дополнительную работу.

«Это будет также и возможность дополнительно учителям получить выплату», — добавил он.

Напомним, ранее KP.RU писал, что заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести в российских школах «пятую четверть» — две недели в июне, посвященные творческим занятиям, робототехнике и художественному творчеству.