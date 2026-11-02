МИД России исключил новые договоренности, аналогичные черноморской инициативе

Россия не рассматривает соглашения по образцу черноморской инициативы Фото: REUTERS.

Россия не намерена заключать новые соглашения, аналогичные черноморской инициативе, которая прекратила действие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

"Насколько я знаю, мы не рассматриваем возможности заключения каких-то договоренностей, которые бы хоть как-то напоминали ту черноморскую инициативу, которая существовала до этого и бесславно закончилась", - сказал он для "Известий".

Алимов уточнил, что инициатива завершилась безрезультатно, поскольку обязательства в части, касающейся российской стороны, так и не были выполнены.

Напомним, что зерновая сделка была подписана в 2022 году между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Президент Владимир Путин уточнил, что зерно, которое в рамках этой идеи должно было отправляться в развивающиеся государства мира, фактически поставлялось в ЕС.

Ранее KP.RU сообщал, что возвращение к черноморской зерновой инициативе совершенно неприемлемо для России. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что данный сценарий невозможно реализовать.