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НовостиПолитика2 ноября 2026 22:45

МИД России исключил новые договоренности, аналогичные черноморской инициативе

Алимов назвал провальной прежнюю черноморскую инициативу
Мария ПАНЮТИНА
Россия не рассматривает соглашения по образцу черноморской инициативы

Россия не рассматривает соглашения по образцу черноморской инициативы

Фото: REUTERS.

Россия не намерена заключать новые соглашения, аналогичные черноморской инициативе, которая прекратила действие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

"Насколько я знаю, мы не рассматриваем возможности заключения каких-то договоренностей, которые бы хоть как-то напоминали ту черноморскую инициативу, которая существовала до этого и бесславно закончилась", - сказал он для "Известий".

Алимов уточнил, что инициатива завершилась безрезультатно, поскольку обязательства в части, касающейся российской стороны, так и не были выполнены.

Напомним, что зерновая сделка была подписана в 2022 году между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Президент Владимир Путин уточнил, что зерно, которое в рамках этой идеи должно было отправляться в развивающиеся государства мира, фактически поставлялось в ЕС.

Ранее KP.RU сообщал, что возвращение к черноморской зерновой инициативе совершенно неприемлемо для России. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что данный сценарий невозможно реализовать.