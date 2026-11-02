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НовостиОбщество2 ноября 2026 22:58

Роспотребнадзор: зафиксировано более 555 тысячах случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 в России

Жителям рекомендуют по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничивать контакты при первых признаках недомогания
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Фото:Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Фото:Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В России зафиксировали свыше 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Уровень заболеваемости респираторными инфекциями соответствует сезонным показателям, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 44-й неделе 2026 года в Российской Федерации зарегистрировано свыше 555 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики. Жителям рекомендуют по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничивать контакты при первых признаках недомогания.

Также в ведомстве посоветовали регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки или использовать антисептик. При появлении симптомов респираторного заболевания следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Напомним, ранее KP.RU писал, что на 42-й неделе 2026 года в России зарегистрировали более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Роспотребнадзор отмечал, что число заболевших немного снизилось по сравнению с предыдущей неделей.