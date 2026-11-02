Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 ноября 2026 23:12

Женщину, рассказавшую о тайной тюрьме под Киевом, задержали: экс-депутат Рады сообщил об аресте

Мосийчук*: задержана женщина, рассказавшая о подвале с военными под Киевом
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине задержали женщину-медика, которая рассказала о подвале под Киевом, где, по ее словам, удерживали мобилизованных и военнослужащих, самовольно покинувших части. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

В то же время в украинских СМИ появились сообщения, что женщина не была сотрудницей клиники, которую, как утверждала сама, представляла. Некоторые издания также пишут, что журналистам якобы дали указание дискредитировать ее.

Напомним, ранее KP.RU писал о задержании в Одессе группы сотрудников территориального центра комплектования, которых подозревали в пытках и незаконном удержании людей. По данным украинского следствия, военкомы избивали задержанных, применяли слезоточивый газ и силой доставляли мужчин в военкоматы. В октябре 2026 года суд признал девять работников ТЦК виновными по делу о незаконном лишении свободы и насилии.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.