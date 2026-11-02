Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине задержали женщину-медика, которая рассказала о подвале под Киевом, где, по ее словам, удерживали мобилизованных и военнослужащих, самовольно покинувших части. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

В то же время в украинских СМИ появились сообщения, что женщина не была сотрудницей клиники, которую, как утверждала сама, представляла. Некоторые издания также пишут, что журналистам якобы дали указание дискредитировать ее.

Напомним, ранее KP.RU писал о задержании в Одессе группы сотрудников территориального центра комплектования, которых подозревали в пытках и незаконном удержании людей. По данным украинского следствия, военкомы избивали задержанных, применяли слезоточивый газ и силой доставляли мужчин в военкоматы. В октябре 2026 года суд признал девять работников ТЦК виновными по делу о незаконном лишении свободы и насилии.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.