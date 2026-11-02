Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 ноября 2026 23:13

Чехия не осилит крупный конфликт: республика не выполняет 70% обязательств перед НАТО

Чехия признала неспособность армии участвовать в крупном конфликте
Мария ПАНЮТИНА
Чехия признала неспособность армии участвовать в крупном конфликте

Чехия признала неспособность армии участвовать в крупном конфликте

Фото: REUTERS.

Чехия испытывает нехватку военнослужащих для участия в крупномасштабном конфликте. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на новую концепцию развития национальной армии до 2040 года.

Документ уже одобрен правительством Чехии. В концепции также отмечается, что страна пока не соответствует 70% требований Североатлантического альянса.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что страна не выполняет обязательства перед НАТО по расходам на оборону. Он уточнил, что за последние 10 лет республика направляла на оборону меньше средств, чем требовалось.

В свою очередь, глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что компании в Чехии и Словакии ради контрактов и прибыли продолжают снабжать киевский режим вооружениями, комплектующими и технологиями.