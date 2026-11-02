Чехия признала неспособность армии участвовать в крупном конфликте Фото: REUTERS.

Чехия испытывает нехватку военнослужащих для участия в крупномасштабном конфликте. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на новую концепцию развития национальной армии до 2040 года.

Документ уже одобрен правительством Чехии. В концепции также отмечается, что страна пока не соответствует 70% требований Североатлантического альянса.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что страна не выполняет обязательства перед НАТО по расходам на оборону. Он уточнил, что за последние 10 лет республика направляла на оборону меньше средств, чем требовалось.

В свою очередь, глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что компании в Чехии и Словакии ради контрактов и прибыли продолжают снабжать киевский режим вооружениями, комплектующими и технологиями.