Соцфонд назвал максимальную выплату по беременности на 2027 год

Работающим женщинам пособие рассчитывают исходя из их заработка за два предыдущих года. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2027 году составит 1,1 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Максимальная сумма пособия по беременности и родам у нас в следующем году составит 1,1 миллиона рублей», — сказал он.

Сейчас максимальная выплата составляет 955 тысяч рублей. Работающим женщинам пособие рассчитывают исходя из их заработка за два предыдущих года. Выплата формируется за счет страховых взносов, которые за сотрудницу перечислял работодатель.

Напомним, ранее KP.RU писал, что максимальная выплата по беременности и родам при обычных родах в 2027 году превысит 1,1 миллиона рублей. В 2026 году предельный размер пособия составляет 955 836 рублей, а в 2028 году он должен увеличиться почти до 1,19 миллиона рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.