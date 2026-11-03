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НовостиОбщество3 ноября 2026 0:26

Россиян предупредили о печальных последствиях ожирения: счет идет на годы жизни

Мурашко: ожирение крадет годы жизни и вызывает окологию
Мария ПАНЮТИНА
Мурашко назвал ожирение актуальной проблемой здравоохранения Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Мурашко назвал ожирение актуальной проблемой здравоохранения Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Ожирение сокращает продолжительность жизни и может способствовать возникновению онкологических заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний", - сказал министр.

Мурашко отметил, что борьба с ожирением стала одной из важных задач для систем здравоохранения по всему миру. По его словам, данная проблема остается актуальной и для России.

Ранее KP.RU сообщал, что каждый десятый российский школьник страдает ожирением. Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк назвал такую статистику тяжелой. Однако он отметил, что ситуацию удалось стабилизировать.