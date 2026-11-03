Движение на трассе из Ярославля в сторону Москвы перекрыто Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно приостановлено на фоне беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал он в мессенджере Max.

Евраев призвал жителей воздержаться от поездок в этом направлении и прилегающих районах либо выбирать альтернативные маршруты. По его словам, подразделения Минобороны продолжают работу по обеспечению безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим совершил попытку атаки на Ярославскую область. Силами противовоздушной обороны было уничтожено два украинских беспилотника. Во время вражеского налета никто не пострадал.