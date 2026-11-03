Спонсор чемпионата мира по хоккею отказался от сотрудничества с IIHF из-за России: подробности

Шведская мебельная компания AJ Products отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею 2027 года после решения о допуске российских сборных к международным соревнованиям. Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Шведская мебельная компания AJ Products отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею 2027 года после решения о допуске российских сборных к международным соревнованиям. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на генерального директора компании Дэвида Брея.

AJ Products поддерживала мировые первенства на протяжении 37 лет. Решение о прекращении сотрудничества компания приняла после постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) обеспечить участие российских команд в турнирах сезона 2026/27.

Против допуска россиян также выступила чешская букмекерская компания Tipsport. Ее представитель заявил Reuters, что компания не будет размещать рекламу во время матчей чемпионата мира с участием российской сборной.

При этом в Tipsport намерены определиться с дальнейшими действиями после того, как IIHF и национальные хоккейные федерации разъяснят свои позиции. 90-й чемпионат мира по хоккею среди мужчин пройдет с 13 по 30 мая 2027 года в немецких городах Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Мангейме.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам сезона 2026/27. Решение касается в том числе мужского чемпионата мира, который пройдет в Германии в мае 2027 года. При этом в IIHF заявили, что разочарованы вердиктом и намерены оценить последствия возвращения российских команд.