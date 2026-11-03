Пенсии в России повысят дважды в 2027 году: озвучены даты

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Страховые пенсии в России в 2027 году будут повышать дважды, а общее увеличение за год составит 10,3%. Об этом РИА Новости сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 1 февраля фиксированную выплату и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) планируют увеличить на 6,8%. С 1 апреля ИПК дополнительно повысят с учетом роста доходов Социального фонда России. В этот же день социальные пенсии вырастут на 6,8%.

Работающим пенсионерам с 1 августа начислят дополнительные пенсионные баллы за 2027 год. Их количество не превысит трех. Кроме того, с 1 октября предварительно на 4% планируется повысить денежное довольствие военных пенсионеров.

Отдельные категории пенсионеров также ждут дополнительные перерасчеты: бывшим членам экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности выплаты повысят 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Напомним, ранее KP.RU писал, что страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды: с 1 февраля выплаты планируют увеличить на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%. По данным Минфина, оба повышения предусмотрены проектом федерального бюджета.