SHAMAN попал в базу украинской разведки: ГУР объяснило включение певца поддержкой СВО

Российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова) внесли в базу портала «Война и санкции» Главного управления разведки Минобороны Украины. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова) внесли в базу портала «Война и санкции» Главного управления разведки Минобороны Украины. В качестве оснований украинская сторона указала поддержку артистом специальной военной операции и политики президента России Владимира Путина.

В карточке исполнителя на сайте перечислены его выступления на патриотических концертах, в том числе в российских регионах. Авторы записи назвали Дронова «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции».

Отдельно в украинской разведке отметили, что певец гордится совместным исполнением гимна России с Владимиром Путиным. Также в карточке упоминается участие артиста в концертах и мероприятиях в поддержку российской политики.

Напомним, ранее KP.RU писал, что певец SHAMAN рассказал о своем отношении к патриотизму и ответил на критику в свой адрес. В интервью изданию Ярослав Дронов заявил, что считает патриотизм «зубастым, ярким, дерзким, местами провокационным и громким» и хочет донести до молодого поколения, что «патриотом быть круто».