Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 ноября 2026 2:03

Россия может ограничить ввоз товаров из Европы в ответ на санкции ЕС: в МИД назвали возможные меры

МИД: Россия может ограничить ввоз ряда европейских товаров
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Россия может повысить ввозные пошлины на отдельные товары из Евросоюза или ограничить поставки определенной продукции в ответ на санкции. Фото:Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Россия может повысить ввозные пошлины на отдельные товары из Евросоюза или ограничить поставки определенной продукции в ответ на санкции. Фото:Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Россия может повысить ввозные пошлины на отдельные товары из Евросоюза или ограничить поставки определенной продукции в ответ на санкции. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, в России действует межведомственный механизм для оперативной подготовки ответных мер. Они также могут включать квотирование экспорта и импорта.

Биричевский подчеркнул, что такие решения принимаются после анализа с участием представителей органов власти и бизнеса, чтобы избежать негативных последствий для внутреннего рынка и российских предприятий.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкции являются частью долгосрочной политики Запада по сдерживанию России и наносят ущерб мировой экономике.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Россия уже принимала ответные меры на санкции Евросоюза. В частности, после введения 20-го пакета ограничений Москва запретила въезд в страну ряду представителей европейских институтов и государств ЕС.