В МВД раскрыли новую схему обмана студентов: кем притворяются мошенники

Мошенники начали обманывать студентов колледжей под видом сотрудников учебных заведений, «Госуслуг» и правоохранительных органов. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали обманывать студентов колледжей под видом сотрудников учебных заведений, «Госуслуг» и правоохранительных органов. Об этом рассказали в МВД.

Сначала аферисты звонят студентам и сообщают о необходимости подтвердить оценки в электронном журнале. Для этого они просят продиктовать код из СМС.

Затем с потенциальной жертвой связывается лжесотрудник «Госуслуг». Он заявляет о взломе личного кабинета студента и аккаунтов его родителей, а также убеждает скачать приложение якобы для безопасного общения, ссылаясь на риск прослушки.

На следующем этапе в разговор вступает лжеследователь. Он утверждает, что данные студента использовали для финансирования терроризма, и требует передать деньги сотруднику банка.

Напомним, ранее KP.RU писал, что мошенники уже использовали похожую схему обмана студентов. Аферисты представлялись сотрудниками деканата и студенческой поликлиники, просили назвать код из СМС, а затем запугивали взломом аккаунта на «Госуслугах» и подключали к разговору лжесотрудников правоохранительных органов.