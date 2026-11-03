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НовостиОбщество3 ноября 2026 2:28

В МВД раскрыли новую схему обмана студентов: кем притворяются мошенники

МВД предупредило о мошеннической схеме с электронными журналами колледжей
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Мошенники начали обманывать студентов колледжей под видом сотрудников учебных заведений, «Госуслуг» и правоохранительных органов. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали обманывать студентов колледжей под видом сотрудников учебных заведений, «Госуслуг» и правоохранительных органов. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали обманывать студентов колледжей под видом сотрудников учебных заведений, «Госуслуг» и правоохранительных органов. Об этом рассказали в МВД.

Сначала аферисты звонят студентам и сообщают о необходимости подтвердить оценки в электронном журнале. Для этого они просят продиктовать код из СМС.

Затем с потенциальной жертвой связывается лжесотрудник «Госуслуг». Он заявляет о взломе личного кабинета студента и аккаунтов его родителей, а также убеждает скачать приложение якобы для безопасного общения, ссылаясь на риск прослушки.

На следующем этапе в разговор вступает лжеследователь. Он утверждает, что данные студента использовали для финансирования терроризма, и требует передать деньги сотруднику банка.

Напомним, ранее KP.RU писал, что мошенники уже использовали похожую схему обмана студентов. Аферисты представлялись сотрудниками деканата и студенческой поликлиники, просили назвать код из СМС, а затем запугивали взломом аккаунта на «Госуслугах» и подключали к разговору лжесотрудников правоохранительных органов.