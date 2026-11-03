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НовостиОбщество3 ноября 2026 2:41

Беспилотную опасность объявили в Ярославской области: губернатор призвал жителей укрыться в зданиях

Евраев: объявлена беспилотная опасность в Ярославской области
Диана ЗАМАЛЕЕВА
«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — сообщил Евраев.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — сообщил Евраев.

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Беспилотную опасность объявили в Ярославской области ночью 3 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Глава региона призвал жителей покинуть открытые участки и по возможности укрыться в ближайших зданиях. Также он рекомендовал отойти от окон на безопасное расстояние.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — сообщил Евраев в публикации в Max.

Напомним, ранее KP.RU сообщал об атаке беспилотников на Ярославскую область. Утром 30 октября над регионом сбили 11 украинских БПЛА. По данным губернатора Михаила Евраева, жертв и пострадавших не было.