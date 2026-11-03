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НовостиОбщество3 ноября 2026 3:01

"Балашихинский отравитель" недоволен пожизненным сроком: суд рассмотрит жалобы Миссюры

Суд в декабре рассмотрит жалобы балашихинского отравителя на приговор
Мария ПАНЮТИНА
Суд в декабре рассмотрит жалобы "балашихинского отравителя" на приговор

Суд в декабре рассмотрит жалобы "балашихинского отравителя" на приговор

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Суд в декабре рассмотрит жалобы "балашихинского отравителя" Артема Миссюры на приговор в виде пожизненного лишения свободы. Об этом стало известно из судебных материалов.

Согласно документам, жалобы подал "балашихинский отравитель" и его адвокат. Первый апелляционный суд общей юрисдикции изучит материалы 2 декабря. Прокуратура обжаловать решение инстанции не стала.

Напомним, что Миссюру признали виновным в убийстве двух и более человек общеопасным способом, покушении на убийство и мошенничестве. Он подмешивал ядовитые вещества в еду и напитки близких. В результате отравлений погибли его бабушка и друг детства.

Ранее KP.RU сообщал, что "балашихинский отравитель" вместе с сокамерниками спит до десяти утра. В свободное от режима время обвиняемый занимается спортом и чтением. За время пребывания в следственном изоляторе он прочитал порядка 120 книг.