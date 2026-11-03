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НовостиВ мире3 ноября 2026 3:09

Три самолета из Стамбула развернули по пути в Москву: рейсы вернутся в аэропорты Турции

Три летевших из Стамбула в Москву самолета развернулись над Европой
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись в небе над Польшей и Литвой и направились обратно в Турцию. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись в небе над Польшей и Литвой и направились обратно в Турцию. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись в небе над Польшей и Литвой и направились обратно в Турцию. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, причиной стали ограничения, действующие в московском аэропорту Внуково. Ожидается, что самолеты приземлятся в новом международном аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гекчен.

Напомним, ранее KP.RU писал, что пять самолетов из Турции не смогли продолжить полет в Москву из-за ограничений во Внуково. Лайнеры развернулись в небе и направились обратно. В авиадиспетчерских службах уточнили, что самолеты совершат промежуточную посадку в аэропорту Стамбула.