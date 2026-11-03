Истребители подняли из-за угрозы в Латвии: неизвестный объект упал на востоке страны

Истребители НАТО подняли в воздух из-за угрозы в небе над Латвией Фото: REUTERS.

В ночь на 3 ноября в Латвии объявили воздушную тревогу из-за угрозы в небе над восточными районами страны. В связи с этим в воздух подняли истребители НАТО и задействовали дроны-перехватчики.

Портал LSM уточняет, что воздушную угрозу объявили в Балвском и Лудзенском краях. Предупреждение действовало всего 26 минут. Жителям направили уведомления на мобильные телефоны.

По данным Минобороны Латвии, неизвестный объект упал в Балвском крае. Его тип и происхождение пока не установлены. Для выяснения деталей продолжаются поисковые работы на земле.

Ранее KP.RU сообщал, что военно-воздушные силы Польши подняли в воздух истребители на фоне воздушной тревоги на Украине. Оповещение было направлено от Правительственного центра безопасности. Самолеты не покидали польское воздушное пространство.