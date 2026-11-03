Вклады без наследников: Путин определил судьбу денег умерших россиян

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит специальный порядок передачи в собственность государства денежных средств и драгоценных металлов умерших граждан, если их имущество было признано выморочным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новые правила распространяются на деньги в рублях и иностранной валюте, а также драгоценные металлы, размещенные на банковских счетах и вкладах граждан. Речь идет об имуществе тех, со дня смерти которых прошло более пяти лет. При этом оно должно иметь статус выморочного, а наследственные дела в отношении него не должны быть открыты.

Работу по формированию перечня такого имущества возложили на Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Ведомство будет собирать необходимые сведения с использованием информации, предоставленной Федеральной налоговой службой, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной службой судебных приставов, а также кредитными организациями.

Согласно указу, ФНС должна до 1 декабря 2026 года подготовить данные об умерших гражданах и принадлежавших им банковских счетах. Затем эта информация поступит в Росимущество, которое передаст ее Федеральной нотариальной палате. Там проверят, не были ли открыты наследственные дела в отношении соответствующего имущества.

Отдельные положения документа регулируют порядок передачи государству средств в иностранной валюте и драгоценных металлов. Валютные остатки будут перечислять в бюджет в рублевом эквиваленте. Стоимость драгоценных металлов определят в соответствии с условиями договора банковского счета либо исходя из учетной цены, установленной Центральным банком России.

Ранее в России предложили закрепить права граждан на защиту денежных средств на банковских вкладах от использования для государственных нужд. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что деньги россиян не могут быть использованы без добровольного согласия.

Как писал KP.RU, в России усилят контроль за внесением крупных сумм наличных в банки. Экономист Мария Ермилова уточнила, что повышенное внимание будет уделяться случаям, когда внесенные средства быстро выводятся или расходуются.