Росгвардия захотела обновить военную форму Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Росгвардия предложила обновить комплект военной формы для своих военнослужащих. Соответствующий проект указа президента России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В комплект планируют добавить рубашки поло, утепленные шапки и ботинки с высокими берцами защитного цвета. Согласно документу, новые элементы одежды также включают береты, которые предполагается ввести для всех подразделений, за исключением морских.

Одновременно предлагается отказаться от зимней полевой фуражки камуфлированной расцветки для высших офицеров, камуфлированной панамы и беретов, а также женских меховых шапок черного и серого цветов.

Ранее KP.RU сообщал, что Росгвардия за десять лет существования стала надежным и важным звеном в системе обеспечения безопасности государства. Президент России Владимир Путин отметил, что ведомство постоянно наращивало профессиональный и оперативный потенциал.