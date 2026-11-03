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НовостиОбщество3 ноября 2026 3:54

Охотник не вернулся из зимовья под Томском: останки нашли рядом со следами медведя

В Томской области нашли останки охотника со следами нападения медведя
Мария ПАНЮТИНА
Останки охотника нашли рядом со следами нападения медведя Фото: Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

Останки охотника нашли рядом со следами нападения медведя Фото: Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

В Томской области обнаружили останки 55-летнего мужчины, а также следы нападения медведя. Об этом сообщила глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

Житель поселка Киевский отправился на несколько дней в зимовье вместе с собаками. Когда охотник не вернулся в назначенное время, его родственники забеспокоились и отправились на поиски.

В избушке были открыты двери и разбросаны вещи. По словам главы местной администрации, обстановка в доме свидетельствовала о борьбе.

"Выпал небольшой снежок, они по следам прошли за избушку. Ну и там видно что костюм валяется, какая-то кость, прошли дальше - там следы борьбы, ветки, одежда", - сказала Гаврилова для ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что поведение животных во многом объясняется деятельностью человека. Зоолог Анатолий Кудактин отметил, что мусор, пищевые отходы и изменение среды обитания заставляют медведей чаще приближаться к населенным пунктам.