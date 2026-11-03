Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 ноября 2026 4:01

Каллас отодвинули от переговоров с Россией: что произошло после разговора Путина со Стуббом и Стере

LAD: переговоры с Путиным ослабили позиции главы евродипломатии Каллас
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Разговор президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере ослабил позиции главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Разговор президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере ослабил позиции главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Фото: REUTERS.

Разговор президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере ослабил позиции главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

По мнению авторов публикации, наиболее важным стало то, что с российским лидером общались не представители дипломатии Евросоюза, а главы отдельных государств, действовавшие самостоятельно.

Издание отмечает, что на фоне прямых контактов европейских лидеров с Москвой дипломатия ЕС рискует остаться в стороне от обсуждения будущего европейской безопасности. Авторы также допускают, что возможную делегацию Евросоюза на переговорах могут возглавить представители, близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а Каллас вновь окажется вне процесса.

Напомним, ранее KP.RU писал, что телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре вызвал разногласия среди европейских лидеров. В частности, премьер Дании Метте Фредериксен раскритиковала решение Хельсинки и Осло провести переговоры с Москвой без согласования с другими странами ЕС.