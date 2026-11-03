Каллас отодвинули от переговоров с Россией: что произошло после разговора Путина со Стуббом и Стере

Разговор президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере ослабил позиции главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Фото: REUTERS.

Разговор президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере ослабил позиции главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

По мнению авторов публикации, наиболее важным стало то, что с российским лидером общались не представители дипломатии Евросоюза, а главы отдельных государств, действовавшие самостоятельно.

Издание отмечает, что на фоне прямых контактов европейских лидеров с Москвой дипломатия ЕС рискует остаться в стороне от обсуждения будущего европейской безопасности. Авторы также допускают, что возможную делегацию Евросоюза на переговорах могут возглавить представители, близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а Каллас вновь окажется вне процесса.

Напомним, ранее KP.RU писал, что телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре вызвал разногласия среди европейских лидеров. В частности, премьер Дании Метте Фредериксен раскритиковала решение Хельсинки и Осло провести переговоры с Москвой без согласования с другими странами ЕС.