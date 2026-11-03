Более 3,8 тысячи иностранцев попросили убежище в России: откуда бегут люди

Убежище в России попросили 25 граждан США, Канады и Британии Фото: REUTERS.

За первые девять месяцев 2026 года 25 граждан США, Канады и Великобритании обратились к российским властям с просьбой предоставить убежище. Об этом свидетельствуют материалы МВД.

С января по сентябрь соответствующие ходатайства подали 11 американцев, восемь канадцев и шесть британцев. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество обращений от граждан этих стран сократилось на шесть, три и четыре соответственно.

В общей сложности за три квартала 2026 года с просьбой предоставить убежище в России обратились 3 802 иностранца. Более половины из них - 2 056 человек - являются гражданами Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что за семь месяцев 2026 года Россия лишила гражданства более тысячи человек. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что почти три четверти из них потеряли статус из-за совершенных преступлений.