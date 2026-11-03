Силовики в Киеве пытались спрятать узников "пыточных": вот что из этого вышло Фото: REUTERS.

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом удерживали мужчин со следами побоев. Их пытались вывести по одному через задний выход. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сведения пророссийского подполья.

«В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход "пыточной". Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», — говорит собеседник агентства.

Отмечается, что официально эту информацию никто не подтвердил. Однако полиция старательно опровергает эти якобы слухи. Источник в подполье говорит, что это возможно из-за того, что силовики поддерживают киевских националистов.

В подполье заявили, что место пыток не единственное, но впервые привлекло внимание благодаря неравнодушным жителям. Это подтверждает усталость граждан от произвола властей.

Ранее KP.RU рассказал, что именно может происходить в украинских пыточных. Сообщалось, что пленным выжигают клеймо и могут отрубать пальцы.