В Томской области ликвидировали медведя, убившего охотника на зимовье: хищник напал на мужчину в лесу

В Томской области ликвидировали медведя, который напал на мужчину в лесном зимовье. Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В Томской области ликвидировали медведя, который напал на мужчину в лесном зимовье. Охотник погиб от полученных травм. Об этом сообщила ТАСС глава администрации Толпаровского сельского поселения.

По предварительным данным, 55-летний мужчина отправился в лес за клюквой и остановился в лесной избушке. Там на него напал хищник.

Местные жители обнаружили следы медведя. После этого на место выехал участковый. Позднее стало известно, что опасного зверя ликвидировали.

Напомним, ранее KP.RU писал о гибели охотника в Томской области после нападения медведя. Трагедия произошла в Тегульдетском районе: 52-летнего мужчину обнаружили в лесу с множественными травмами после того, как он перестал выходить на связь с родственниками.