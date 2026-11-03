Главарь киевского режима Владимир Зеленский может лишиться помощи одного из главных союзников Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский рискует потерять поддержку США из-за постоянных требований. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале. Он предупредил нелегитимного президента из-за потери одного из главных союзников.

«Похоже, Зеленский не осознает, что никаких систем Patriot для Украины просто нет, понимаете? Он не совсем уловил этот момент, что их нет, и рискует теперь разозлить США своими требованиями», — резюмировал репортер.

Штаты не могут оперативно удовлетворить потребности Киева в ПВО из-за нехватки этого оружия для себя. А после слов Зеленского Штаты точно не захотят вообще отправлять комплексы на Украину.

Ранее KP.RU писал, что Зеленский давно рисковал лишиться поставок от США. Западные журналисты предупреждали нелегитимного президента. Только тогда была причина — повальная коррупция, которая, к слову, на данный момент так и не решена.