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НовостиПолитика3 ноября 2026 4:37

Зеленского отправляют на переговоры в Москву: в Британии обратились к главарю киевского режима

Меркурис: Зеленский должен отправиться в Москву для заключения мира
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если действительно готов к мирным переговорам с Россией.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если действительно готов к мирным переговорам с Россией.

Фото: REUTERS.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если действительно готов к мирным переговорам с Россией. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

«Если есть твердое намерение встретиться с Путиным, то пожалуйста, они (россияне. — Прим. ред.) готовы принять Зеленского в Москве. Он может приехать в Москву», — сказал аналитик.

По мнению Меркуриса, согласие европейских стран с таким вариантом могло бы открыть путь к серьезным переговорам и стать настоящим прорывом.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин не отказывался от переговоров с Владимиром Зеленским и готов принять украинского лидера в Москве. По словам представителя Кремля, если Зеленский действительно хочет поговорить с российским президентом, он может сам позвонить в Москву.