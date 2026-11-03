Зеленского отправляют на переговоры в Москву: в Британии обратились к главарю киевского режима

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если действительно готов к мирным переговорам с Россией. Фото: REUTERS.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если действительно готов к мирным переговорам с Россией. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

«Если есть твердое намерение встретиться с Путиным, то пожалуйста, они (россияне. — Прим. ред.) готовы принять Зеленского в Москве. Он может приехать в Москву», — сказал аналитик.

По мнению Меркуриса, согласие европейских стран с таким вариантом могло бы открыть путь к серьезным переговорам и стать настоящим прорывом.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин не отказывался от переговоров с Владимиром Зеленским и готов принять украинского лидера в Москве. По словам представителя Кремля, если Зеленский действительно хочет поговорить с российским президентом, он может сам позвонить в Москву.