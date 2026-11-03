Автомобилистам подготовка к зиме влетит в копеечку: что происходит с ценой на шиномонтаж Фото: Дина Иванова.

С приближением первого снега владельцы автомобилей массово меняют резину, что привело к росту цен на шиномонтаж на 12%. Отмечается, что подготовка к холодам теперь автомобилистам может влететь в копеечку. Об этом сообщили «Известия».

«Число обращений в контакт-центр в Москве и Московской области за последнюю неделю октября выросло вдвое, а записей на шиномонтаж стало втрое больше», — говорится в статье источника со ссылкой на сети автосервисов Fit Service.

В октябре 2026 года средний шиномонтаж стоил 7,6 тысяч рублей. Заказ-наряд со сменой резины — 7,6 тысячи рублей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. До 5 ноября в автосервисах будет очередь на замену шин.

Ранее KP.RU писал, что это не первая волна подорожания стоимости шиномонтажа. В начале 2025 года также цена на замену резины значительно выросла. Аналитики издания рассказали, почему это происходит.