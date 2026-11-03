В России готовят новый запрет для курьеров: что им больше не позволят Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Стало известно, что для курьеров в России готовят новый запрет. Отмечается, что в правила дорожного движения будет внесено изменение, которое запретит курьерам передвигаться по тротуарам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект Минтранса России.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил МВД и другим ведомствам рассмотреть запрет на движение курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Вопрос поднимался ранее в декабре на Совете по правам человека из-за жалоб граждан на передвижение курьеров. Минтранс по поручению Путина запретил поездки курьеров на мощных мопедах в проекте поправок.

Работа над документом шла три года, обсуждения проходили на разных площадках. Минтранс скоро представит финальную версию для общественного обсуждения.

Ранее KP.RU рассказал, что для курьеров планировалось ввести новые правила. Отмечается, что им запретили хранить личные вещи в сумке для доставки товаров клиентов.