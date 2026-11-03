Сын Кашпировского с 2025 года почти не общался с отцом: Сергио Монтана назвал причину

Сын Кашпировского Монтана общался с отцом в последний раз в 2025 году. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Сын известного советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергио Монтана почти не общался со своим знаменитым отцом с 2025 года. Об этом мужчина рассказал в интервью РИА Новости.

Причиной того, что родные люди практически не поддерживали контакты стали трудности в общении и личные обиды.

«С 2025 года мы с отцом практически не общались по нескольким причинам. Его психологическое состояние было не очень хорошим, и разговаривать с ним стало трудно. Кроме того, я был немного на него обижен», — сказал Монтана.

Ранее сообщалось, что Сергио Монтана, проживающий в США, был вынужден продать недвижимость, потому что всерьёз опасался за собственную жизнь.

За год до смерти у советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского родилась дочь.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября этого года. Ему было 87 лет.