Молодежь и старшее поколение разошлись в оценке справедливой прибавки к зарплате: сколько они хотят получать

SuperJob: каждая пятая компания в РФ индексировала зарплаты за последние полгода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

За последние полгода зарплаты сотрудникам проиндексировала каждая пятая (21%) российская компания. Такими данными с РИА Новости поделились аналитики SuperJob.

По сведениям кадровых служб, 28% работодателей последний раз пересматривали зарплаты от полугода до года назад, ещё 28% — от года до двух лет, а 11% компаний не проводили индексацию более двух лет. Там, где повышение всё же состоялось за последние полгода-год, средняя прибавка составила 10%.

Запросы сотрудников при этом заметно выше. Справедливой россияне в среднем считают прибавку в 26% — столько же, сколько и четыре года назад. Чаще всего адекватным называют диапазон 11–25% (39% опрошенных), 27% ждут повышения на 26–50%, а 9% уверены, что справедливая индексация должна превышать 50%. О прибавке в пределах 5–10%, которая ближе всего к реалиям рынка труда, мечтают лишь 14%.

Женщины в среднем хотели бы прибавки в 27%, мужчины — в 24%. У молодёжи до 35 лет планка скромнее — 23%, у тех, кто старше, — 26–27%. А самые смелые ожидания у сотрудников с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей: они уверены, что доход должен вырасти в среднем на 29%.

По данным Росстата, в январе 2026 года средняя номинальная зарплата свыше 150 тысяч рублей была отмечена в нескольких субъектах РФ. Среди них — Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская и Сахалинская области, Москва, Камчатка и Чукотка. Самый высокий средний заработок зафиксирован на Чукотке — 223 тысячи рублей. В Москве показатель составил 187,6 тысячи, в Магаданской области — 176,7 тысячи, в ЯНАО — 171,5 тысячи, в Сахалинской области — 162 тысячи, в НАО — 158 тысяч, а в Камчатском крае — 153 893 рубля.