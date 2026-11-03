Армия Латвии предупредила о возможной воздушной опасности Фото: REUTERS.

В двух районах Латвии объявлена потенциальная угроза с воздуха. Об этом пишет Reuters.

«Вооруженные силы Латвии предупредили об угрозе в воздушном пространстве, затрагивающей два региона этой балтийской страны», — отмечается в иностранном издании.

Истребители НАТО патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии из-за частых появлений дронов ВСУ. Отмечается, что НАТО усиливает оборону и патрулирование воздушного пространства стран Балтии. В операции участвуют самолеты Турции, Испании и Италии. Отмечается, что подобная тревога звучала в Прибалтиской стране 1 ноября 2026 года. Позже неопознанный объект покинул воздушное пространство Латвии.

Ранее KP.RU рассказал, что жители Прибалтийских стран запаниковали после пролета нескольких украинских дронов над их территорией. Власти региона призвали обустроить бомбоубежища.