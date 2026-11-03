Пешеходы смогут выдохнуть: Минтранс намерен запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

Минтранс подготовил поправки в ПДД о запрете для курьеров на выезд на тротуары Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Правила дорожного движения (ПДД) внесут поправку, согласно которой курьерам запретят передвигаться по тротуарам. Соответствующий нормативный запрет прописан в проекте поправок, подготовленном Министерством транспорта РФ, с текстом которого ознакомилось издание «Коммерсантъ».

Работа над новым документом велась ведомством на протяжении трех лет. В Минтрансе подчеркнули, что необходимость введения жестких ограничений продиктована выросшими рисками для граждан. В последние годы доставщики сервисов регулярно используют для выполнения заказов не только традиционные средства индивидуальной мобильности, но и тяжелые электровелосипеды, а также мощные мопеды. Столкновения пешеходов с таким транспортом на большой скорости представляют прямую угрозу их жизни и здоровью.

Разработка и согласование изменений активизировались после прямого поручения президента России Владимира Путина. Глава государства поручил Минтрансу и МВД детально рассмотреть возможность запрета движения курьеров по тротуарам по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ), где систематически поднималась проблема массовых жалоб жителей российских городов на агрессивное и опасное поведение доставщиков в пешеходных зонах.

В министерстве отметили, что проект поправок прошел многочисленные межведомственные согласования и экспертные обсуждения на различных площадках. В ближайшее время Минтранс вынесет финальную версию документа на официальное общественное обсуждение, после чего поправки поступят на утверждение.

Тем временем с 15 октября для курьеров в Москве ввели правило ежегодной сдачи теста на знание ПДД. Как сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта, тестирование направлено на повышение безопасности работы курьеров. Им нужно будет знать скоростной режим в городе, правила перехода через пешеходные переходы и другие аспекты, включая сервисную этику и внешний вид. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов.

Кроме того, в Госдуме предложили создать федеральный реестр курьеров и обязать их проходить идентификацию. Депутат Леонид Слуцкий предложил создать базу данных курьеров с полной информацией о каждом: гражданство, миграционный статус, результаты медосмотра, данные об обучении, транспортном средстве и дисциплинарной истории. Особое внимание предлагает уделить предотвращению использования чужих аккаунтов, которое должно караться блокировкой курьера и штрафом для сервиса.