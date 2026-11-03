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НовостиПроисшествия3 ноября 2026 6:30

Суд в Москве отправил в СИЗО сторонника РДК*

В Москве сторонника РДК* отправили в СИЗО на поддержку организации в соцсетях
Анастасия СУТОРМИНА
Суд в Москве отправил в СИЗО сторонника РДК*

Суд в Москве отправил в СИЗО сторонника РДК*

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Один из судов Москвы отправил в СИЗО сторонника РДК*, который в группах в Telegram запрещенную организацию. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

«В отношении молодого человека 1995 года рождения возбуждено уголовное дело за публичные призывы в интернете к терроризму. Предварительно установлено, что мужчина в чатах в Telegram высказывался в поддержку запрещенного РДК», — пояснил собеседник агентства.

Ранее суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы участников запрещенной в России и признанной террористической организации РДК* Дениса Капустина** и бывшего актера Кирилла Канахина** (внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов) по делу о вторжении в Брянскую область.

* признана террористической, запрещена на территории РФ

** - Внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму